Льготников на лекарства пересчитают

Это сделает медпрепараты более доступными

Создание единого регистра граждан, имеющих право на получение лекарств, спецпродуктов лечебного питания и медицинских изделий за счет бюджета, позволит сделать эти средства более доступными для нуждающихся. Законопроект о создании такого регистра разрабатывается в правительстве РФ при участии депутатов Госдумы, сообщила "Парламентская газета".

В настоящее время около 15% граждан относятся к льготной категории, получающей препараты бесплатно. При этом существуют федеральная и региональная и иные категории, которые зачастую дублируют друг друга. Каждая из категорий позволяет льготнику получать определенный набор лекарств.

Единый регистр должен упорядочить нынешнюю неразбериху. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, он позволит оптимизировать закупки и устранить неравенство по перечню лекарственных препаратов и конкретизировать гарантии государства.

Ведение регистра будет возложено на Минздрав РФ.

Егор Тараруев