В ФСБ опубликовали видео задержание четырех террористов в Приморье

Члены организации планировали выехать в Сирию

Задержание террористов. Фото: скрин с youtube

ФСБ РФ сняла на видео задержание ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* (запрещена в РФ) в Приморье, члены которой планировали выехать в Сирию.

Ранее ФСБ сообщила, что в Приморье пресечена деятельность ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур.

По данным спецслужбы, задержанные планировали совершить серию нападений на коммерсантов и "выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях".

Отмечается, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.(запрещена в РФ).

По оперативным данным, задержанные поддерживали связь с зарубежными эмиссарами террористов. В отношении них проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Террористическая организация, запрещенная в России.