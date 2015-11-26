В ФСБ опубликовали видео задержание четырех террористов в Приморье

ФСБ РФ сняла на видео задержание ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* (запрещена в РФ) в Приморье, члены которой планировали выехать в Сирию.
Ранее ФСБ сообщила, что в Приморье пресечена деятельность ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур.
По данным спецслужбы, задержанные планировали совершить серию нападений на коммерсантов и "выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях".
Отмечается, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.(запрещена в РФ).