Герман Зверев: Росрыболовство обеспечило юридический фундамент для работы рыбной отрасли

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников принял участие в итоговой Коллегии Федерального агентства по рыболовству

Герман Зверев. Фото: ИА PrimaMedia

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с докладом на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства по рыболовству по итогам деятельности госоргана-регулятора в 2018 году и задачам на 2019 год, которое проходит в Астрахани 23-24 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ВАРПЭ. Руководитель крупнейшего отраслевого объединения страны рассказал, в том числе, и о том, что сегодня волнует рыбацкое сообщество России.

В приветственном слове к участникам расширенного заседания полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов подчеркнул существенный вклад ЮФО в развитие рыбохозяйственной отрасли страны.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику по основным направлениям отрасли. С основным докладом выступил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Одним из докладчиков заседания Коллегии стал председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"От лица рыбацкого сообщества отмечу, что проведенная в минувшем году работа по перезаключению договоров по закреплению долей квот на 15-летний период была организована Росрыболовством качественно и без системных сбоев. Благодаря работе федерального агентства обеспечен безупречный юридический фундамент для работы предприятий", — отметил президент ВАРПЭ.

Герман Зверев подвел итоги работы Общественного совета при Росрыболовстве в 2018 году: за неполный год (нынешний состав Совета был утвержден в апреле 2018 года – ред.) состоялось 11 заседаний, три заседания прошло в заочном режиме, во всех заседаниях принимали участие заместители руководителя Росрыболовства, руководители управлений, кроме того, руководитель ведомства лично присутствовал на трех заседаниях.

"Такой формат работы позволяет обсуждать важные и резонансные темы. Обсуждение нередко носит острый дискуссионный характер, порой звучат критические суждения, ход и результаты заседаний широко освещают средства массовой информации. Но эта полемика направлена на конструктив, это именно тот спор, в котором рождается истина", — подчеркнул Зверев.

Также председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ рассказал об основных направлениях работы в 2019 году.

"Главное, что сейчас волнует рыбаков, — это гарантии базовых принципов отраслевого законодательства. Министерство сельского хозяйство РФ высказало официальную позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа. Это важное заявление позитивно воспринято отраслевым сообществом. На фоне непрофессиональных и непроработанных заявлений ФАС позиция Министерства сельского хозяйства выглядит весомо и ответственно", — отметил докладчик.

В связи с тем, что 1 июля, в самый разгар лососевой путины, заканчивается годовой переходный период, в течение которого не применялись санкции за недочеты и нарушения в использовании ГИС "Меркурий" президент ВАРПЭ предложил заранее проанализировать готовность предприятий, типичные ошибки и недочеты, которые были выявлены в течение переходного периода.

Также Зверев обратил внимание на то, что с 1 сентября этого года вступит в силу Техрегламент о безопасности рыбной продукции. Многие предприятия указывают на возможные проблемы при реализации пунктов 19 и 20 регламента, в связи с чем важно выработать позицию Роспотребнадзора совместно с бизнесом, предложил руководитель крупнейшего отраслевого объединения страны.

Кроме того, Герман Зверев заявил о необходимости еще раз внимательно оценить последствия повышения ставок сборов для некоторых пресноводных видов водных биоресурсов, поскольку промысел, например, воблы и кильки в Астрахани уже сейчас идет на пределе рентабельности для предприятий.

По мнению президента ВАРПЭ, III Международный рыбопромышленный форум (продет 10-11 июля в Санкт-Петербурге) позволит провести прямые и эффективные переговоры не только с партнерами на рыбном рынке, но и с производителями оборудования для рыбного промысла и рыбопереработки. Все это, уверен докладчик, позволит решить поставленные президентом страны задачи по увеличению экспорта.

"2019 год – это год начинающихся значимых юбилейных дат в нашей отрасли. В этом году, буквально через месяц, 90 лет исполняется Камчатскому колхозу имени Ленина, в начале следующего года – 100 лет Мурманскому траловому флоту. И символично, что эти старейшие отраслевые предприятия демонстрируют завидную молодую энергию, инвестируют в новый флот, в береговую переработку. Надеемся, что в 2019 году работа отрасли покажет такие же хорошие экономические, налоговые, социальные показатели, как и в прошедшем году", — завершил свое выступление президент ВАРПЭ Герман Зверев.