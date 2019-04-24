Самые безопасные краски для яиц назвали эксперты

Диетологи предлагают обратиться к натуральным красителям
Общество 09:45
Пасхальные яйца. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Альтернативу пищевым красителя нашли в Московском университете пищевых производств. Эксперты предложили красить яйца натуральными красками, объяснив, что так безопаснее. При этом не придется тщательно изучать состав красителя перед использованием.
Заведующий кафедрой "Технологии индустрии питания" МГУПП Георгий Дубцов советуют воспользоваться луковой шелухой. "Натуральный краситель дает безупречный цвет", — отметил Дубцов.
Натуральные краски перед Пасхой не сложно приготовить в домашних условиях. Все желаемые цвета уже есть в продуктах, которые можно купить в магазине или достать из собственных запасов, сообщается на сайте "Москва 24".
Покрасить яйца в самый популярный коричневый цвет можно при помощи луковой шелухи. Берется некоторое количество этого красителя – чем больше, тем лучше – и кипятится в воде в течение часа. Затем останется окунуть яйцо в полученный раствор на несколько минут.
Для создания желтого цвета понадобиться куркума. Один литр воды три столовые ложки порошка куркумы, стоит добавить немного тертой моркови. Кипятить настой следует около 30 минут, а затем опустить яйцо в еще горячий отвар.
Сиреневый цвет можно получить, замочив яйца в соке черники, брусники, клюквы. Эксперты говорят, что можно использовать и замороженные ягоды, а также и их сок. Для голубого цвета – то же нужно проделать с плодами черники, брусники или голубики.
С зеленым цветом придется повозиться. Потребуется шпинат: его залить его водой так, чтобы она совсем чуть-чуть накрыла его сверху. Варить смесь — 30 минут, а потом только опускать в натуральный краситель уже готовые яйца.
Свекла подойдет для розового цвета, апельсины и морковь – для оранжевого, красная капуста – для синего.
Если все же предпочтете промышленные красители, то диетологи советуют остановить выбор на той краске, которая наносится на готовое яйцо, а не требует варки. В том случае, если краситель качественный, можно подержать в нем яйцо подольше. Не стоит паниковать, если краситель все же окрасил белок, окрашенную часть можно срезать.
Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала пользоваться наклейками и специальной пленкой, которые, по ее мнению, являются самым безопасным вариантом из тех, что можно купить в магазине.

Вероника Преображенская

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