Приморские кудоисты завоевали командный кубок на первенстве России

Кроме того, спортсмены привезли домой 11 медалей разного достоинства
Спорт 10:17
Триумфально выступили приморские кудоисты на первенстве России по кудо. Фото: предоставлено Федерацией кудо

Триумфально выступили приморские кудоисты на XXVI первенстве России по кудо. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов со всей страны. Сборную Приморья представляли спортсмены из Владивостока, Уссурийска и Находки. По результатам турнира приморцы выиграли шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали, а также кубок за первое командное место, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой Федерации кудо.

Ежегодное первенство страны проходило среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В бескомпромиссных поединках на татами юные кудоисты продемонстрировали все свое мастерство. Приморским спортсменам пришлось противостоять сильнейшим соперникам – победителям отборочных соревнований в своих регионах и округах.

"Воспитанники нашей федерации в очередной раз доказали свою конкурентоспособность. Все ребята проявили лучшие бойцовские качества, волю к победе и командный дух. 12 медалей в личном первенстве и кубок за первое командное – заслуженные награды для самих спортсменов и их тренеров. На Дальнем Востоке растет достойная смена нашим чемпионам мира", — подчеркнул руководитель федерации кудо ДФО Александр Ясин.

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Победителями первенства России стали уссурийцы — Андрей Новиков (220 единиц), Владислав Агафонов (230 единиц), Леонид Маханов (свыше 250 единиц, юноши), спортсмены из Владивостока — Никита Ремезов (200 единиц, юноши), Ильяс Казимов (250 единиц, юноши), Данил Макогонов (250 единиц).

Серебряные медали завоевали Сергей Малыгин (180 единиц, юноши, Находка), Илья Морозов (190 единиц, юноши, Уссурийск), Богдан Калинин (230 единиц, юноши, Хабаровск).

Бронзовыми призерами стали — Данил Арапов (220 единиц, юноши, Находка), Павел Шатаев (270 единиц, Владивосток) и Елизавета Пивовар из Владивостока среди девушек в коэффициенте свыше 200 единиц.

Триумфально выступили приморские кудоисты на первенстве России по кудо

Триумфально выступили приморские кудоисты на первенстве России по кудо. Фото: предоставлено Федерацией кудо

Кроме того, специальный приз за лучшую технику из рук президента Федерации кудо России Романа Анашкина получил Данил Макогонов.

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