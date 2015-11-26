Перед приездом Ким Чен Ына в Приморье появился золотой Ленин

Бюст вождя выкопали из земли, покрасили и вернули на прежнее постамент в селе Черниговка

Бюст В.И. Ленина в селе Черниговка. Фото: Пресс-служба КПРФ

Позолоченный бюст Владимира Ленина-Ульянова появился в центре Черниговки. В честь дня рождения Ильича, 22 апреля, местные активисты вернули скульптуру на ее историческое место, сообщает ИА PrimaMedia.

Черниговский бюст Ленина был "свергнут" с пьедестала в 90-е годы. Тогда неравнодушные жители села спрятали скульптуру — закопали ее в землю. Накануне очередного дня рождения вождя местная коммунистическая ячейка решила восстановить историческую справедливость.

"На территории района есть отделение КПРФ, они обратились ко мне с просьбой о возвращении на историческое место бюста Ленина. Был проведен социологический опрос в районе. Жители высказали не однозначное мнение, но большинство населения было за то, чтобы этот бюст вернулся на место", — прокомментировал глава Черниговки Владимир Вовк.

Он отметил, что откопанный бюст оказался поврежден, местные умельцы привели его в порядок и покрыли золотой краской. 22 апреля бюст был торжественно водружен на прежнее место.



Бюст Ленина в селе Черниговка. Фото: Евгений Провоторов-Латышевский (https://www.instagram.com/provotorovlatyshevskii/_

"Я думаю, что это необходимо не только для Черниговки, это вообще наша история. И какая бы она ни была, мы ее не должны забывать. Тем более, что Ленин слишком неоднозначная историческая фигура, которую нельзя ни отрицать, ни превозносить. В любом историческом периоде есть свои плюсы и минусы, их нельзя просто выкинуть из истории страны. О нас тоже через 50-70 лет будут что-то говорить. Чтобы нас не забывали, нужно не забывать и предыдущие вехи истории. Нельзя разбрасываться историей", — отметил глава поселения.

Отметим, что золотой бюст Ленина появился в крае аккурат перед визитом в Приморье коммунистического вождя Северной Кореи Ким Чен Ына. Его бронепоезд в среду, 24 апреля, пересек границу с Россией в районе поселка Хасан. А уже после обеда этого же дня "блистательный товарищ" прогуляется по улицам Владивостока.