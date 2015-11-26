Нешаблонная история: что такое MEH(18+) и почему его нельзя пропустить

Вся «кухня» Digital-конференции – в словах ее участников

Авторы конференции MEH Родион Скрябин и Арсений Ашомко. Фото: Предоставлено организаторами конференции

Digital-конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+) пройдет 14 июня в заключительный день Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+). Формат MEH не похож на привычную конференцию: доклады спикеров занимают не более 20 минут, в зале нет кофе-брейка и Wi-Fi – только полное погружение в медиа, много юмора. Что еще особенного в новом формате и почему не стоит упускать шанс попасть на MEH Vladivostok, расскажут участники конференции.

Яна Скачкова, менеджер проектов Белгородского IT-кластера, организатор форума "БИФ":

Конференция МЕН очень отличается от подобных мероприятий. Ее делают люди, которые сами являются крутыми спикерами и выступают на федеральных площадках, рассказывая про digital.

Узнав немного про "кухню" МЕН, я, если честно, была удивлена: организаторы начинают подготовку конференции раньше, чем за полгода, восемь раз слушают доклады спикеров, отрабатывают вместе выступления. Хотя, кажется, что все должно получиться по одному щелчку пальца. Важный момент — организаторы МЕН отдают полученные деньги за билеты на благотворительность.

Егор Битков, RTA, SMM grouphead:

Давайте тезисно? В Москве куча конференций, на которых нет новой информации, все только продают свои услуги. Спикеры – представители площадок, рекламных агентств, которые только и рассказывают, что о своих кейсах и успехах. Это скучно. На MEH атмосфера другая. Атмосфера стендап-шоу, где задача организаторов и спикеров – развлечь аудиторию. Потому и получается здорово.

Павел Фёдоров, шеф-редактор Лайфхакера:

Не люблю конференции как слушатель. Выступать — это одно, а слушать — прямо не моё. Обычно спикеру дают час, мысли у него заканчиваются через 30 минут и ещё полчаса либо льётся вода, либо поток самолюбования. Так везде, кроме MEH. MEH — это та конференция, на которую нужно идти, даже если ты при смерти. Доклады короткие и по делу. И, главное, смешные (или жутко интересные). Представьте себе всё самое лучшее в конференциях, соберите воедино, умножьте на 1,78 и получите примерное понимание, что такое MEH — конференция, на которую стоит идти.

Камилла Нигматуллина, доцент СПбГУ:

Обычно я разрываюсь между двумя типами конференций — серьезными научными и прикладными в медиа. Но не было чего-то столь же серьезного с точки зрения смысла, но менее формального и предполагающего иронию над собой. Ведь в обычной жизни мы не показываем друг другу слайды с графикой, чтобы рассказать о чем-то, что нас захватило. На MEH спикеры как раз говорят свободно и с юмором, как в узком кругу друзей и коллег — жестко, правдиво и смешно.

Ариадна Замычкина , senior realisation manage, Divico:

МЕН – это не та шаблонная история, где ты точно знаешь, что будешь зевать-скучать-засыпать. Наверное, выигрышная сторона ребят – домашняя атмосфера. Кажется, что ты просто встретился с друзьями и получаешь еще кучу инсайтов, которые помогают тебе в работе. И у тебя совершенно не создается впечатление официозности, что помогает чувствовать себя комфортней.

Так же, отмечу подбор спикеров. Клево, что они разносторонние, с разными взглядами на подход к работе. Когда нет рамок это очень помогает развивать своего внутреннего клерка креативным даже в самой рутиной работе digital.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит(12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет.