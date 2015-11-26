Мобильный оператор выпустил обновление своего приложения

В чате поддержки приложения Yota наконец-то можно сделать "вложение". Фото: предоставлено Yota

Мобильный оператор Yota наконец-то выпустил обновление своего приложения (3+). Теперь пользователям стала доступна долгожданная функция "Приложить файл" в чате с поддержкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Обновление затронуло и интерфейс приложения. Теперь на одном экране можно вызвать любую необходимую функцию: пополнить баланс, выбрать новые опции или изменить условия пакета, вызвать чат с поддержкой оператора.

Кроме того, Yota увеличила список приложений, к которым можно подключить безлимитный доступ. В категорию "Мессенджеры" добавлены IMO, WeChat и ICQ, в "Социальные сети" — Tinder и Periscope, в "Видео" — стриминговый сервис Twitch. Также пользователи смогут настроить безлимитный доступ к любому из своих почтовых приложений (Mail.ru, Gmail.com, Yandex.ru, Exchange).

"Мы очень рады предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться обновленным мобильным приложением Yota. Уверены, что эта итерация приложения станет максимально удобной и поможет пользователям быстро и без проблем решить любой вопрос. Часть пользователей сможет обновить приложение уже сегодня, до конца апреля обновление станет доступно для всех клиентов Yota", — комментирует директор направления "Смартфон" Yota Артемий Пономарев.