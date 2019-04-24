Временная регистрация в апартаментах позволит россиянам трудоустроиться и взять кредит

В Госдуме РФ готовят новый законопроект
Общество 12:30
Комната. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Новый законопроект разрабатывается в Госдуме России. Речь идет о разрешении временной регистрации в апартаментах. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. считаются
Как пояснил парламентарий, это шаг на пути к комфортному проживаю россиян. Дело в то, что сейчас апартаменты считаются нежилыми помещениями, поэтому в них невозможно прописаться или зарегистрироваться.
"Мы понимаем, что невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования. Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания", цитирует "РГ" парламентария.

Временная регистрация позволит проживающим в апартаментах, устроиться на работу, оформить документы, взять кредиты, записать детей в школу по району.


К тому же эксперты полагают, что реформа долевого строительства вызовет бум продаж апартаментов.
Отметим, что в своем большинстве апартаменты не слишком отличаются от жилых и приобретаются чаще всего именно для проживания. Они дешевле квартир, поскольку при их проектировании и строительстве не обязательно соблюдать требования, действующие в отношении жилых помещений в части инсоляции и социальной инфраструктуры.

Вероника Преображенская

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