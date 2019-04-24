С приходом весны россияне стали больше пить кофе и есть шоколад

По мнению аналитиков, это свидетельствует о растущем потребительском оптимизме

Аналитики холдинга "Ромир" вывели индекс "Кофе с молоком" на основе данных об объемах покупок шоколада, кофе, молока, бутилированной воды. В марте 2019 года индекс увеличился по сравнению с февралем на 3,9%, цитирует исследование РИА Новости.

Всего же за год индекс "Кофе с молоком" уменьшился на 0,4%. Скачущая динамика продаж шоколада объясняется его повышенным потреблением в период праздников.

По сравнению с февралем в прошлом месяце россияне купили на 3,9% больше воды, на 4,5% больше кофе и на 8,5% больше молока. Шоколада было куплено меньше на 0,6%. Цена в марте выросла на воду (на 4,2%), шоколад (2,4%), молоко (0,1%) и упала на кофе (4,6%).

Уменьшение индекса в сравнении с мартом 2018-го объясняется удешевлением кофе на 7,4%, сокращением объема покупки шоколада на 11,4% и воды на 12,5%. Отрицательные изменения не были компенсированы ни выросшими объемами покупки кофе (плюс 7,9%) и молока (плюс 4,6%), ни подорожанием воды (плюс 16,6%) и молока (плюс 2,3%) при почти неизменной цене на шоколад (плюс 0,9%).

Эксперты считают, что данный индекс позволяет говорить о социальной стабильности и расслаблении в потребительском поведении — желание подарить себе и близким радость свидетельствует об уверенности в текущей экономической ситуации и завтрашнем дне.

Егор Тараруев