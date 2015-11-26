Спецслужбы КНДР осмотрели ж/д вокзал во Владивостоке

Сотрудники службы безопасности лидера КНДР осмотрели окрестности железнодорожного вокзала во Владивостоке, где идет подготовка к прибытию бронепоезда с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.

По информации агентства, несколько официальных лиц Северной Кореи вышли из белого фургона и черного внедорожника, прибывших к вокзалу в сопровождении сотрудников ДПС. Они обошли вокзал и что-то обсудили с представителями российских силовых ведомств.

Также они о чем-то поговорили с видеооператором из КНДР, который снимал окрестности на профессиональную камеру. На вопрос РИА Новости о том, представляет ли он центральное телевидение КНДР, оператор ответил отрицательно.

Отмечается, что вокзал не закрыт, перекрыт один железнодорожный путь.

Сегодня с 16.00 до 18.00 во Владивостоке ждут бронепоезд с Ким Чен Ыном. Уже 25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году