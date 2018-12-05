«Аэрофлот» проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

С 3 по 12 мая 2019 года ветераны имеют право бесплатного перелета в эконом-классе и перевозку одного сопровождающего

Ветеран. Фото: Евгения Полищук, ИА SakhalinMedia

"Аэрофлот" в период с 3 по 12 мая 2019 года проводит традиционную акцию по бесплатной перевозке ветеранов в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны имеют право бесплатного перелета в эконом-классе и перевозку одного сопровождающего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

Праздничная акция является данью подвигу всего советского народа, а потому распространяется на территорию не только России, но и других бывших советских республик. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами России, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживают в одном из этих государств, предоставляется право полностью бесплатного перелета в классе обслуживания Эконом без взимания обычно устанавливаемых такс и сборов. Этим правом пользуются также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками.

Каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку в классе Эконом одного сопровождающего.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты в классах Комфорт или Бизнес. Участникам акции всех категорий будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

В период проведения акции всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри России и перелета между пунктами в странах Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия и пунктами в Российской Федерации.

Ветеранам категории "участник Великой Отечественной войны" и "инвалид Великой Отечественной войны" дополнительно предоставляется возможность перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ/Прибалтики/Грузии в пункты следующих стран Европы: Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Румынии, Сербии, Хорватии, Австрии, Чехии.

Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 мая 2019 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 23 апреля по 12 мая 2018 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции — один месяц.

Акция в полном объеме распространяется на рейсы под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот" (SU5400 — SU6999), которые выполняют по вышеуказанным направлениям дочерние авиакомпании, входящие в Группу "Аэрофлот". Действие акции не распространяется на рейсы ПАО "Аэрофлот" (SU3000 — SU4999), выполняемые по соглашениям "код-шеринг" с другими перевозчиками.

В 2001 году Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах. За все время проведения данной акции ее участниками стали более 90 тыс. человек.

"Наша ежегодная акция для ветеранов Великой Отечественной войны – это акция памяти и благодарности, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. – Памяти о великой Победе и благодарности тем, кто всеми силами приближал ее. День Победы – священный праздник. Он имеет особое значение для Аэрофлота, который прошел Великую Отечественную от начала до конца. Пилоты гражданского воздушного флота самоотверженно сражались за Победу на разных фронтах, выполняя сложнейшие боевые задачи. Никогда не померкнут 15 звезд Героя Советского Союза, которыми были награждены за мужество и героизм в годы войны летчики Аэрофлота. Мы помним о подвиге нашего народа, помним о наших ветеранах и всегда будем проявлять заботу о них".

Справки и информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота:

+7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.