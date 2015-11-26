На острове Русском усилили наряды полиции перед встречей Путина и Ким Чен Ына

Встреча лидеров должна состояться 25 апреля в ДВФУ
Общество 13:41
Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia
На острове Русский во Владивостоке, где ожидается встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, запретили парковку, а также усилили наряды полиции, пишут РИА Новости.
В среду парковку запретили, выставив конусы, примерно за полкилометра до кампуса ДВФУ и после. По этим причинам водители вынуждены парковать машины вдали от кампуса университета.
Кроме того, в среду на острове необычно много сотрудников ДПС, которые периодически останавливают проезжающие автомобили. Также видно, что по территории самого кампуса расставлены полицейские. Проезд мимо университета не запрещен.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что вход на территорию ДВФУ осуществляется только по постоянным пропускам, выдача временных приостановлена. Университетские автобусы изменили свой маршрут. Доступ к ряду объектов, включая стадион, также закрыт. Свободному передвижению учащихся препятствуют люди с рациями.
На территории университетского городка развешены флаги двух стран: Российской Федерации и КНДР. Они расположены по всему кампусу от южных ворот до конца территории ДВФУ. У каждого учебного корпуса расположена полиция, у 1 и 3 корпусов находятся белые палатки, территорию патрулируют полицейские со служебными собаками.

— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.
международные отношения Путин Владимир Владимирович

Эксклюзивное видео с Ким Чен Ыном, где он пробует каравай

14:34

Спецслужбы КНДР осмотрели ж/д вокзал во Владивостоке

12:54
Субботнее барбекю в центре Владивостока: ресторан «Дело в мясе» празднует годовщину
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia