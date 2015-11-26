На острове Русском усилили наряды полиции перед встречей Путина и Ким Чен Ына

На острове Русский во Владивостоке, где ожидается встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, запретили парковку, а также усилили наряды полиции, пишут РИА Новости.

В среду парковку запретили, выставив конусы, примерно за полкилометра до кампуса ДВФУ и после. По этим причинам водители вынуждены парковать машины вдали от кампуса университета.

Кроме того, в среду на острове необычно много сотрудников ДПС, которые периодически останавливают проезжающие автомобили. Также видно, что по территории самого кампуса расставлены полицейские. Проезд мимо университета не запрещен.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что вход на территорию ДВФУ осуществляется только по постоянным пропускам, выдача временных приостановлена. Университетские автобусы изменили свой маршрут. Доступ к ряду объектов, включая стадион, также закрыт. Свободному передвижению учащихся препятствуют люди с рациями.

На территории университетского городка развешены флаги двух стран: Российской Федерации и КНДР. Они расположены по всему кампусу от южных ворот до конца территории ДВФУ. У каждого учебного корпуса расположена полиция, у 1 и 3 корпусов находятся белые палатки, территорию патрулируют полицейские со служебными собаками.





— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.