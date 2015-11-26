Во Владивостоке сегодня пройдет дождь

День ожидается теплее вчерашнего, +12...+15°С
Общество 14:08
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Слабый дождь может пройти в ближайшие сутки во Владивостоке. День будет теплее вчерашнего, воздух прогреется до +12...+15°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Вчера во Владивостоке также было пасмурно и сыро. За день выпало 3 мм. На большей территории края также прошли осадки с количеством от 0,1 до 7 мм.

В ближайшие сутки в некоторых районах Приморья снова ожидается небольшой дождь. Ночь станет немного прохладнее, +2...-6 °С. Дневные температуры воздуха останутся на том же уровне.

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