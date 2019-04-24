Россияне смогут лечиться в столичных клиниках бесплатно

Жителям регионов стоит лишь отправить заявку

Врач. Фото: Скриншот с сайта Клиники урологии МГМСУ

Столичные клиники начали запись пациентов из глубинки России. Попасть на прием к московским врачам можно будет бесплатно, по полису ОМС, квотам ВМП, если предусмотрена плановая госпитализация. Предварительно необходимо будет отправить заявку.

Запись производится через сайт zdorovr.ru, где можно оставить заявку. После этого система отправит ее сразу в несколько клиник. Врачи изучат документы, в течение 5 дней придет ответ, в котором заявитель получит персональные предложения ведущих клиник.

Кстати, заявку можно будет оформить и за другого человека, только при этом стоит указать точные номер телефона и электронную почту.

Система оповестит пациента о дне госпитализации, направит контактные данные и маршрут до клиники. В день выписки можно будет получить персональную памятку пациента и рекомендации по реабилитации.



Выбирать система будет из числа ведущих федеральных центров, московских больниц, сетевых коммерческих клиник с высокой медицинской репутацией. А форму лечения сам пациент: по полису ОМС, квотам ВМП. При этом не исключается возможность попасть на прием в столичные клиники и на коммерческой основе.

Вероника Преображенская