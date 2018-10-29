В Приморье настраивают приемники на «Авторадио» уже 16 лет

На протяжении почти двух десятилетий команда радиостанции ежедневно работает для приморского слушателя
Общество 15:45
2019 году "Авторадио"(0+) в Приморском крае исполняется 16 лет. Фото: Предоставлено радиостанцией

В 2019 году "Авторадио"(0+) в Приморском крае исполняется 16 лет. На протяжении почти двух десятилетий команда "Авторадио" ежедневно работает для слушателя. Более 111,2 тысячи жителей Владивостока включают "Авторадио" на своих приемниках по пути на работу, домой, в пробках, дома и в офисе. По данным Mediascope Powered by TNS за январь-декабрь 2018 года, "Авторадио" является лидером по ежедневному и еженедельному количеству слушателей.

На волнах "Авторадио Владивосток" проводится ряд интерактивных акций. Многие из них полюбились слушателям и с успехом проходят на протяжении нескольких лет: акция к 8 Марта "Всё для любимой", "Море подарков", "Эстафета "Авторадио", "Новогодний десант".

Помимо традиционных акций ежегодно команда "Авторадио" придумывает новые интересные проекты, в которых с удовольствием принимают участие не только слушатели, но и все жители края. В 2018 году в проектах приняли участие и получили призы около 500 человек со всех городов вещания в Приморском крае.

"Авторадио" популярно среди большей части населения Владивостока и Приморского края: 71,6 % занятого населения. Аудитория "Авторадио" уникальна — это успешные и развивающиеся люди с уровнем дохода: средний (42,1%) и высокий (39,3%). Они высоко ценят и любят качество, интересуются жизнью города и края и занимают активную жизненную позицию в обществе.

В Приморье "Авторадио" можно услышать на следующих FM-волнах:

Владивосток — 88.3 FM;

Находка — 102.9 FM;

Уссурийск — 100.1 FM;

Дальнегорск — 102.4 FM;

Дальнереченск — 103.9 FM;

Лучегорск — 107.3 FM;

Спасск-Дальний — 103.1 FM;

Арсеньев — 102.8 FM.

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