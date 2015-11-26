«Тигры» против «барсов»: владивостокский «Луч» принимает весенних лидеров ФНЛ - «Сочи»

Очередной домашний матч «желто-синих» пройдет сегодня, 24 апреля, в 19-00
Спорт 15:50
ФК "Луч". Фото: Пресс-служба ФК "Луч"

Приморский "Луч" сыграет очередной домашний матч первенства ФНЛ с ФК "Сочи". Принимать один из лучших клубов весенней части регулярного чемпионата владивостокские футболисты будут сегодня, 24 апреля, в 19-00 на стадионе "Динамо" (12+), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч".

С лучшей командой весенней части первенства ФНЛ встретятся 24 апреля футболисты владивостокского "Луча". В 19 часов на стадионе "Динамо" желто-синие будут принимать ФК "Сочи", который в восьми матчах этого года набрал 20 очков (6 побед и две ничьи). При этом в гостях подопечные Александра Точилина одержали три победы подряд с общим счетом 7:0, обыграв в числе прочих и идущий на первом месте "Тамбов" (3:0). Так что "Сочи" сейчас явно находится на ходу и справедливо считается главным претендентом на выход в Премьер-лигу.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 35-летним тульским арбитром Алексеем Амелиным, который до этого трижды судил игры с участием нашей команды: две из них завершились вничью с одинаковым счетом 0:0 и одну "тигры" проиграли — 0:2 ("Химкам" на выезде).

ФК "Сочи" проводит свой первый сезон в ФНЛ, поэтому "барсы" сыграли с "тиграми" всего одну официальную игру: встреча первого круга, проходившая 3 октября прошлого года на стадионе "Фишт", завершилась вничью со счетом 2:2. Напомним, что в том матче тигры установили рекорд скорострельности сезона, забив два мяча за 60 секунд (на 4-ой и 5-ой минутах встречи).

Билеты на матч "Луч"— "Сочи" можно будет приобрести в кассах стадиона "Динамо" только в день матча, 24 апреля с 12 часов до 19-45, а также на официальном сайте клуба (www.fc-luch.com/) и на сайте www.vl.ru/afisha/. Напоминаем, что начало матча в 19-00.

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