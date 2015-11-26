Предприятия ВКХ и ЖКХ Приморья задолжали за потребленную электроэнергию 600 млн рублей

Среди неплательщиков – компании, оказывающие услуги по тепло- и водоснабжению

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Задолженность приморских предприятий ВКХ и ЖКХ за потребленную электроэнергию по состоянию на начало апреля составила 600 млн рублей. Среди неплательщиков – компании, оказывающие услуги по тепло— и водоснабжению, предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, действующие в муниципалитетах Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Среди наиболее "проблемных" числятся предприятия, оказывающие коммунальные услуги на территории Хорольского района, Дальнереченского ГО, Партизанского ГО, Спасского ГО, Кировского района, Октябрьского района, Большекаменского ГО, Хасанского района. Их совокупная задолженность превысила сумму в 159,9 млн рублей. Эти крупные потребители находятся в категории "неплательщиков" не первый год.

Энергетики вынуждены обращаться в суд после того, как руководители предприятий не отреагировали на уведомления о необходимости самостоятельно снизить электропотребление, чтобы не допустить дальнейшего роста задолженности. Кроме того, непредставление водоканалами муниципальных или банковских финансовых гарантий на оплату электроэнергии также является поводом для привлечения к административной ответственности. За данные правонарушения суд может вынести решение о наложении штрафов на водоканалы-неплательщики.

Дальнейший рост задолженности и нежелание предприятий ВКХ, ЖКХ оплачивать потребленную энергию может негативно сказаться на энергосистеме Приморья. ПАО "ДЭК", собирая деньги с потребителей, обязано в чётко установленные законом сроки направить их в адрес генерирующих и электросетевых компаний, чтобы обеспечить непрерывный процесс электроснабжения потребителей. Столь значительные долги могут привести к затруднениям в поставках топлива для электростанций и к недостатку необходимых материалов для проведения плановых ремонтных работ.