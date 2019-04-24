Названы смертельно опасные профессии в России, где умирает каждый пятый

Больше половины несчастных случаев вызваны плохой организацией труда

Скорая помощь. Фото: Мария Оленникова

Роструд выяснил, какие профессии в России самые опасные. В федеральном ведомстве посчитали, в каких сферах деятельности в 2018 году было больше всего смертельных несчастных случаев с работниками.

Выяснилось, что самая травмоопасная сфера — строительство. Из всего числа погибших на производстве, каждый пятый умер на стройке. Следом за строительством идут обрабатывающие производства, где чуть меньше погибших — 17%. Замыкают ТОП-3 антирейтинга — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13% погибших).

Четвертую строчку занимает работа, связанная с логистикой и хранением (12%), на пятом месте — добыча полезных ископаемых (8%), пишет RT.

В общей сложности в прошлом году произошло 5400 несчастных случаев с тяжелыми последствиями — гибелью или травмами. Из них 1400 случаев закончились смертью.

В трети случаев работники получали травмы, в том числе, несовместимые с жизнью, при падении с высоты. В каждом четвертом происшествии травмы были получены из-за воздействия деталей механизмов и движущихся предметов. Падение, обрушение, обвал материалов или предметов привёли к 13% несчастных случаев, а ещё 12% пришлось на транспортные происшествия.

Больше половины всех несчастных случаев — 55% произошли из-за плохой организации труда. К этому относятся нарушение трудового распорядка и дисциплины, недостаточная подготовка работников по охране труда и некачественная организация производства.

Отмечается, что в прошлом году зафиксировано на 13% меньше несчастных случаев, чем в 2017 году — тогда была отмечена 6,1 тысяча происшествий.

Ольга Толмачева