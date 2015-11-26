Медведев подписал постановление, которое позволит снижать тарифы на утилизацию отходов

Глава правительства России призвал регионы принимать разумные решения, проводя мусорную реформу

Глава правительства России Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на снижение платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом он сообщил на встрече с участниками Всероссийского экологического форума "Единой России" "Чистая страна", который прошел 19 апреля в Челябинске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты", — сообщил глава кабинета министров.

Также Медведев поддержал ряд инициатив, выработанных на партийном экологическом форуме. Среди них — ведение льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, снижение финансовой нагрузки на жителей сельских территорий. Кроме того, было поддержано предложение партийцев о введении дифференцированной системы накопления отходов.

"В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах у меня возражений нет. Но очень важно, чтобы в этой работе прямое участие принимало региональное руководство", – сказал премьер-министр. По его словам, именно оно должны принимать разумные решения, и только тогда преобразования будут иметь смысл.

Глава правительства также одобрил идею создания единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов и утверждения требований к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, он согласился с необходимостью создания специального интернет-сайта, который бы контролировал и отображал информацию об экологических показателях в регионах страны, в том числе вблизи свалок.

Было поддержано и предложение об увеличении количества постов наблюдений Росгидромета за состоянием воздуха, озвученное сопредседателем Центрального совета сторонников "Единой России", депутатом Государственной думы Сергеем Боярским.

"У нас сейчас Росгидромет измеряет качество атмосферного воздуха. На территории всей страны есть порядка 700 станций. Надо сказать, что многие из них устарели. Кроме того, в восьми регионах вообще отсутствует соответствующая инфраструктура", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 19 апреля в Челябинске прошел первый экологический форум "Единой России" "Чистая страна". На форуме обсуждались эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией "Единая Россия" в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании была принята резолюция, в которую вошли предложения, выработанные на дискуссионных площадках.