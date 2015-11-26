«Мир Упаковки»: Что выбрать для запекания пергамент, фольгу, рукав или алюминиевую форму?

Незаменимые и универсальные помощники на кухне и гениальное изобретение человечества

Курица. Фото: https://pixabay.com

Это незаменимые и универсальные помощники на кухне и гениальное изобретение человечества. Главное — выбрать максимально качественные и безопасные приспособления и научиться с ними обращаться.

Пергамент

Пергаментная бумага — это специальный материал, который используется в кулинарии и для упаковки посуды, подарков, продуктов питания. Отличительная ее способность — стойкость к воде и жиру. Изготавливается из пористой бумаги, обработанной слабым раствором серной кислоты. Благодаря специальной обработке выдерживает высокие температуры духового шкафа при выпекании.

Отсутствие дополнительного жира;

равномерное прогревание продукта;

эффект томления;

защита техники от жира и нагара;

здоровое питание;

экономия времени и средств для уборки.

Пергамент. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пергамент. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 2

Пакеты и рукава для запекания

Изготавливаются из специальных материалов, способных выдерживать высокие температуры и оставаться инертными (т.е. не взаимодействовать с продуктами внутри пакета и не выделять вредных веществ). Не дают вытечь соку из блюда и сохраняют аромат.

На заметку:

Фольга выдерживает температуру до 600°С. пакеты для запекания (они делаются из термоустойчивого качественного материала, который при нагревании не выделяет вредных веществ) — до 220°С, пергамент (силиконизированная бумага) — до 200°С. Обязательно соблюдайте требования температурного режима: при его нарушении бумага может загореться, а плёнка начать плавиться.

Вкус мяса можно улучшить, добавив прямо в рукав красного вина или яблочного сока. Курицу можно обмазать медом или полить апельсиновым соком. С рыбой хорошо сочетается белое вино, сок лимона или сливки.

Гарнир, который можно уложить в рукав или фольгу рядом с основным продуктом, прекрасно запечется и замечательно впитает в себя сок от основного блюда.

Если вы хотите получить красивую аппетитную корочку, то за 10-15 минут до окончания готовки разрежьте рукав для запекания ножницами, отверните края и запеките еще немного.

Лист фольги имеет блестящую и матовую стороны. Блестящая сторона лучше отражает тепло, которое отдает духовка при нагревании, поэтому продукт должен касаться именно блестящей стороны. Кроме того, к блестящей стороне не прилипают продукты.

При запекании в рукаве температура в духовке не должна превышать 200°С. Рукав или пакет нужно расположить не на решетке, а на противне или другой плоской форме для запекания. Нельзя использовать режим "Гриль".

Пергамент продается в листах по размеру противня, поэтому при запекании пирогов следует просто расстелить бумагу на противень, а для запекания мяса, рыбы, овощей или птицы может понадобиться два листа бумаги, которые удобно скрепить обычным канцелярским степлером.

Рукав. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Рукав. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 2

Формы алюминиевые

Оптимальный вариант для кондитерских и пекарен. Долго сохраняют свежесть кексов, запеканок, пирогов, безопасны, не выделяют вредных веществ, весят немного, стоят дешево, в сравнении с другими, удобны для транспортировки.

Кроме того — их не нужно мыть!

Форма для запекания. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Форма для запекания. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 2

Фольга

Запекать в фольге можно при самых высоких температурах и делать это не только в духовом шкафу, но и на углях.

Для мяса, рыбы предпочтительнее использовать пакет или фольгу. они не дадут вытечь мясному соку и сохранят аромат.

Фольга. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Фольга. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Фольга. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Фольга. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 4

Итак, что выбрать рукав, фольгу или пергамент, решать вам. В любом случае все эти средства облегчают приготовление пищи и помогают сделать вкусные, сочные и ароматные блюда.

А с выбором вам всегда помогут в компании "Мир Упаковки"!

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