«Мир Упаковки»: Что выбрать для запекания пергамент, фольгу, рукав или алюминиевую форму?

Незаменимые и универсальные помощники на кухне и гениальное изобретение человечества
Общество 09:00
Курица. Фото: https://pixabay.com

Это незаменимые и универсальные помощники на кухне и гениальное изобретение человечества. Главное — выбрать максимально качественные и безопасные приспособления и научиться с ними обращаться.

Пергамент

Пергаментная бумага — это специальный материал, который используется в кулинарии и для упаковки посуды, подарков, продуктов питания. Отличительная ее способность — стойкость к воде и жиру. Изготавливается из пористой бумаги, обработанной слабым раствором серной кислоты. Благодаря специальной обработке выдерживает высокие температуры духового шкафа при выпекании.

  • Отсутствие дополнительного жира;
  • равномерное прогревание продукта;
  • эффект томления;
  • защита техники от жира и нагара;
  • здоровое питание;
  • экономия времени и средств для уборки.
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Пакеты и рукава для запекания

Изготавливаются из специальных материалов, способных выдерживать высокие температуры и оставаться инертными (т.е. не взаимодействовать с продуктами внутри пакета и не выделять вредных веществ). Не дают вытечь соку из блюда и сохраняют аромат.

На заметку:

  • Фольга выдерживает температуру до 600°С. пакеты для запекания (они делаются из термоустойчивого качественного материала, который при нагревании не выделяет вредных веществ) — до 220°С, пергамент (силиконизированная бумага) — до 200°С. Обязательно соблюдайте требования температурного режима: при его нарушении бумага может загореться, а плёнка начать плавиться.
  • Вкус мяса можно улучшить, добавив прямо в рукав красного вина или яблочного сока. Курицу можно обмазать медом или полить апельсиновым соком. С рыбой хорошо сочетается белое вино, сок лимона или сливки.
  • Гарнир, который можно уложить в рукав или фольгу рядом с основным продуктом, прекрасно запечется и замечательно впитает в себя сок от основного блюда.
  • Если вы хотите получить красивую аппетитную корочку, то за 10-15 минут до окончания готовки разрежьте рукав для запекания ножницами, отверните края и запеките еще немного.
  • Лист фольги имеет блестящую и матовую стороны. Блестящая сторона лучше отражает тепло, которое отдает духовка при нагревании, поэтому продукт должен касаться именно блестящей стороны. Кроме того, к блестящей стороне не прилипают продукты.
  • При запекании в рукаве температура в духовке не должна превышать 200°С. Рукав или пакет нужно расположить не на решетке, а на противне или другой плоской форме для запекания. Нельзя использовать режим "Гриль".
  • Пергамент продается в листах по размеру противня, поэтому при запекании пирогов следует просто расстелить бумагу на противень, а для запекания мяса, рыбы, овощей или птицы может понадобиться два листа бумаги, которые удобно скрепить обычным канцелярским степлером.
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Формы алюминиевые

Оптимальный вариант для кондитерских и пекарен. Долго сохраняют свежесть кексов, запеканок, пирогов, безопасны, не выделяют вредных веществ, весят немного, стоят дешево, в сравнении с другими, удобны для транспортировки.

Кроме того — их не нужно мыть!

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Фольга

Запекать в фольге можно при самых высоких температурах и делать это не только в духовом шкафу, но и на углях.

Для мяса, рыбы предпочтительнее использовать пакет или фольгу. они не дадут вытечь мясному соку и сохранят аромат.

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Итак, что выбрать рукав, фольгу или пергамент, решать вам. В любом случае все эти средства облегчают приготовление пищи и помогают сделать вкусные, сочные и ароматные блюда.

А с выбором вам всегда помогут в компании "Мир Упаковки"!

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