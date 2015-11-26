В Некрасовском переулке во Владивостоке запретят парковку автомобилей

В скором времени там появятся соответствующие дорожные знаки

Парковку автотранспорта по одной стороне дороги запретят в Некрасовском переулке во Владивостоке. Такие меры вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда оперативных служб и автотранспорта горожан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ограничения будут действовать по Некрасовскому переулку, от Уборевича, 20а до Суханова, 1а.



Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На данном участке появятся знаки "Остановка запрещена" и таблички дополнительной информации "Работает эвакуатор".

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.