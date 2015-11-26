Пакет: замеряй и проверяй

«Мир Упаковки» предлагает легкий способ проверки толщины пакета

Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Выбирая пакеты, следует определиться с их толщиной. Разница в несколько микрон может повлиять на характеристики пакета, который нужен не только для транспортировки товара, но и для его защиты.

Главным фактором в определении стоимости пакета является его толщина (без учета цветности, брендирования и т.д.) и размер.

"Мир Упаковки" предлагает легкий способ проверки такой важной характеристики, как соответствие заявленных толщин пакетов фактическим.

Пакет-майка

Благодаря конструкции ручек эти пакеты способны выдержать значительный вес (порой даже больший, нежели кажется на первый взгляд), а за счет боковых складок в них поместятся и крупные предметы.

Характеристики пакетов типа "майка":

Ширина, см Высота, см Ширина боковой складки, см Толщина, мкм Грузоподъемность, кг 24 44 7,5 12 5 28 50 8 13 8 30 60 8,5 13 9 38 60 10,5 14 10 45 75 12 15 12-15

Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 4

Пакеты фасовочные

Фасовочные пакеты – один из наиболее экономичных и универсальных способов упаковки. Изготавливаются из полиэтилена низкого и высокого давления, соответственно, фасовочные пакеты имеют отличия как во внешнем виде, так и в физических свойствах.

Пакеты из ПВД

полупрозрачные;

почти не шуршат при смятии, на ощупь гладкие;

устойчивые к растяжению;

не боятся случайных царапин и разрывов.

Пакеты ПНД

тонкие, их толщина может достигать всего 4-5 мкм;

прозрачные, шуршащие;

обладают большей теплостойкостью по сравнению с ПВД.

Пакеты фасовочные. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пакеты фасовочные. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" Пакеты фасовочные. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки" 1 / 3



Таблица. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

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