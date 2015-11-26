Пакет: замеряй и проверяй

«Мир Упаковки» предлагает легкий способ проверки толщины пакета
Общество 13:39
Пакет-майка. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Выбирая пакеты, следует определиться с их толщиной. Разница в несколько микрон может повлиять на характеристики пакета, который нужен не только для транспортировки товара, но и для его защиты.

Главным фактором в определении стоимости пакета является его толщина (без учета цветности, брендирования и т.д.) и размер.

"Мир Упаковки" предлагает легкий способ проверки такой важной характеристики, как соответствие заявленных толщин пакетов фактическим.

Пакет-майка

Благодаря конструкции ручек эти пакеты способны выдержать значительный вес (порой даже больший, нежели кажется на первый взгляд), а за счет боковых складок в них поместятся и крупные предметы.

Характеристики пакетов типа "майка":

Ширина, см

Высота, см

Ширина боковой складки, см

Толщина, мкм

Грузоподъемность, кг

24

44

7,5

12

5

28

50

8

13

8

30

60

8,5

13

9

38

60

10,5

14

10

45

75

12

15

12-15

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Пакеты фасовочные

Фасовочные пакеты – один из наиболее экономичных и универсальных способов упаковки. Изготавливаются из полиэтилена низкого и высокого давления, соответственно, фасовочные пакеты имеют отличия как во внешнем виде, так и в физических свойствах.

Пакеты из ПВД

  • полупрозрачные;
  • почти не шуршат при смятии, на ощупь гладкие;
  • устойчивые к растяжению;
  • не боятся случайных царапин и разрывов.

Пакеты ПНД

  • тонкие, их толщина может достигать всего 4-5 мкм;
  • прозрачные, шуршащие;
  • обладают большей теплостойкостью по сравнению с ПВД.
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Таблица

Таблица. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Заказать товар можно:

  • на сайте компании "Мир Упаковки" mirupak.ru
  • по телефону 220-05-80.
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