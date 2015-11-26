Пакет: замеряй и проверяй

Выбирая пакеты, следует определиться с их толщиной. Разница в несколько микрон может повлиять на характеристики пакета, который нужен не только для транспортировки товара, но и для его защиты.
Главным фактором в определении стоимости пакета является его толщина (без учета цветности, брендирования и т.д.) и размер.
"Мир Упаковки" предлагает легкий способ проверки такой важной характеристики, как соответствие заявленных толщин пакетов фактическим.
Пакет-майка
Благодаря конструкции ручек эти пакеты способны выдержать значительный вес (порой даже больший, нежели кажется на первый взгляд), а за счет боковых складок в них поместятся и крупные предметы.
Характеристики пакетов типа "майка":
Ширина, см
Высота, см
Ширина боковой складки, см
Толщина, мкм
Грузоподъемность, кг
24
44
7,5
12
5
28
50
8
13
8
30
60
8,5
13
9
38
60
10,5
14
10
45
75
12
15
12-15
Пакеты фасовочные
Фасовочные пакеты – один из наиболее экономичных и универсальных способов упаковки. Изготавливаются из полиэтилена низкого и высокого давления, соответственно, фасовочные пакеты имеют отличия как во внешнем виде, так и в физических свойствах.
Пакеты из ПВД
- полупрозрачные;
- почти не шуршат при смятии, на ощупь гладкие;
- устойчивые к растяжению;
- не боятся случайных царапин и разрывов.
Пакеты ПНД
- тонкие, их толщина может достигать всего 4-5 мкм;
- прозрачные, шуршащие;
- обладают большей теплостойкостью по сравнению с ПВД.
Таблица. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"
Таблица. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"
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