Минус 20 км/час: ГИБДД ограничит скорость для авто с детьми

Аналогичные правила действуют для авто с прицепом, заявил глава Автоинспекции
Общество 17:45
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Глава Автоинспекции Михаил Черников предложил ввести ограничения по скорости для автомобилей с детьми. Главный автоинспектор настаивает на том, чтобы лимитировать скорость для водителей, перевозящих детей по принципу "минус 20 км/час от разрешенной".

"Например, разрешенная скорость 90 км в час, давайте снизим скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная. Чтобы ехать там со скоростью 70 километров в час. Если 60 ограничение — с ребенком в машине едешь со скоростью 40 километров в час", — сказал начальник ГИБДД России о время конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года" в Сколкове, пишет РГ.

По словам главы ГИБДД, вопрос о том, какое наказание должен понести водитель, нарушивший ограничений, уже поднимался в Госавтоинспекции. Черников уточнил: наказывать за нарушение намерения нет. По мнению главы ведомства, "следует просто внести это в ПДД".

"Почему, когда мы едем с прицепом, у нас минус 20 километров в час, а везем ребенка, не можем прописать те же самые минус 20?", — адресовал риторический вопрос присутствующим глава ГИБДД.

Черников также считает, что на машинах, перевозящих детей, автовладельцы должны наклеивать специальные наклейки. Этот момент должен регламентироваться Правилами дорожного движения, полагает главный инспектор страны. При этом, он считает, что за нарушение водителя нельзя штрафовать, но сделать предупреждение можно и нужно.

Как свидетельствует статистика ГИБДД России, в 2018 году на дорогах погибли 628 детей, более половины из них — 380 несовершеннолетних были пассажирами автотранспорта.

Анна Кольцова

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