По новым стандартам: после реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке

Заправка находится на участке с высокой проходимостью автотранспорта - при въезде в город
Общество 19:25
После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

После капитальной реконструкции состоялось открытие АЗС ННК, расположенной на улице Чапаева, 31а во Владивостоке. Заправка находится на участке с высокой проходимостью автотранспорта – при въезде в город, что делает ее особенно востребованной для водителей, сообщает ИА PrimaMedia.

В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора АО "ННК-Приморнефтепродукт" Андрей Волков, представители администрации Владивостока и общественности.

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

"Группа компаний ННК проводит последовательную политику по обеспечению жителей Дальнего Востока качественными нефтепродуктами. Сегодня мы открываем АЗС во Владивостоке, до этого запустили заправки в отдаленных и малонаселенных районах Приморья, где они являются социально-значимыми объектами. Объединяет всю сеть АЗС ННК высокое качество топлива и уровень сервиса, над улучшением которого мы постоянно работаем.

Надеюсь, наши клиенты будут выезжать с новенькой АЗС с хорошим настроением — сотрудники "ННК-Приморнефтепродукт" каждый день работают для этого", — с приветствием к присутствующим обратился Андрей Волков.

Обновленная АЗС отличается ярким дизайном, соответствует современным стандартам обслуживания и требованиям экологической безопасности. Для ее клиентов созданы комфортные условия, позволяющие не только заправиться качественными топливом, но и выбрать понравившийся товар из представленного ассортимента.

С теплыми пожеланиями в адрес "ННК-Приморнефтепродукт" выступил глава АТУ Советского района Сергей Захарченко: "Я думаю, эта современная и удобная заправка на въезде в Советский район, первым встречающий приезжающих в столицу Дальнего Востока, станет прекрасным подарком и для горожан, и для гостей города".

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

Автовладельцы могут заправиться топливом с улучшенными эксплуатационными свойствами — GreenEco. Его рецептура разработана с учетом климатических условий Дальнего Востока и пожеланий автомобилистов.

"Я всегда заправляюсь на ННК, постоянно здесь езжу и рад, что заправка вновь заработала, очень удобное место для водителей!" – с удовольствием отметил один из первых клиентов АЗС Александр Кузнецов.

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

"Наша компания ответственно подходит к вопросам контроля качества нефтепродуктов, используя как стационарные, так и мобильные лаборатории. На всех предприятиях Группы компаний ННК действует многоступенчатый контроль, охватывающий все основные этапы производства топлива, его транспортировки и хранения", — подчеркивают в "ННК-Приморнефтепродукт".

Сегодня к современным автозаправочным комплексам предъявляются серьезные требования. В ННК создают максимально комфортные условия для своих клиентов, чтобы у водителей была возможность снять накопленное за рулем напряжение, что, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения.

Реконструированная АЗС в районе Зари радует новым ярким оформлением в фирменном стиле ННК, а также удобством расположения и высоким уровнем предоставляемого сервиса.

По сложившейся традиции после торжественного перерезания ленты первыми на новых АЗС заправляются автомобили неотложных служб: скорой помощи, полиции и МЧС, чья работа важна для каждого приморца. На заправке АЗС первый бензин был залит в машину поисково-спасательной службы МЧС России.

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке

После реконструкции заработала АЗС ННК во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

АЗС автозаправочная станция

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