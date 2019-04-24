Жуткие фото попали в Сеть: большегруз протаранил пассажирский автобус

Водитель фуры не пропустил автобус, двигавшийся по главной (ФОТО)
Происшествия 18:15
Авария в Тюмени. Фото: Пресс-служба Тюменской скорой медицинской помощи

Большегруз снес пассажирский автобус в Тюмени, который двигался по главной дороге с преимуществом перед грузовиком. В автобусе ехали 23 человека, в том числе — четыре ребенка. Шесть человек пострадали, включая одного ребенка, всем жертвам аварии оказана помощь. Жуткие фото с места происшествия появились в Сети.

Автобус двигался по маршруту "Аромашево-Тюмень". По предварительным данным, водитель большегруза MAN, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автобус, двигавшийся по главной дороге, сообщили в региональном управления ГИБДД. В итоге фура протаранила автобус с пассажирами.

На место аварии выехали спасатели МЧС. Четверых человек, включая ребенка, доставили в больницу, еще двое отказались от доставки в стационар. Как уточнили в областном департаменте здравоохранения, пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет.

Остальных пассажиров пострадавшего автобуса отправили по месту назначения попутным транспортом.

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Ольга Толмачева

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