Олег Кожемяко показал фото с отцом Ким Чен Ына времен губернаторства Амурской области

По словам главы Приморья, в период руководства Приамурьем он и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру

Встреча Олега Кожемяко и Ким Чен Ына. Фото: Официальный Instagram Олега Кожемяко (https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/)

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поделился архивным фото одной из своих встреч с Ким Чен Иром. В своем посте в Instagram он поделился воспоминаниями о рандеву с отцом нынешнего руководителя КНДР, сообщает ИА PrimaMedia.

"У нас всегда были хорошие отношения с КНДР. Работая в Амурской области, я встречал отца нынешнего руководителя и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру. Такие визиты всегда служили хорошей основой для нашей дружбы" — вспоминает Олег Кожемяко.

Напомним, сегодня Олег Кожемяко встретил уже сына Ким Чен Ира – Ким Чен Ына, высшего руководителя КНДР. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.