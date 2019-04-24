Олег Кожемяко показал фото с отцом Ким Чен Ына времен губернаторства Амурской области

По словам главы Приморья, в период руководства Приамурьем он и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру
Общество 19:10
Встреча Олега Кожемяко и Ким Чен Ына. Фото: Официальный Instagram Олега Кожемяко (https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/)

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поделился архивным фото одной из своих встреч с Ким Чен Иром. В своем посте в Instagram он поделился воспоминаниями о рандеву с отцом нынешнего руководителя КНДР, сообщает ИА PrimaMedia.

"У нас всегда были хорошие отношения с КНДР. Работая в Амурской области, я встречал отца нынешнего руководителя и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру. Такие визиты всегда служили хорошей основой для нашей дружбы" — вспоминает Олег Кожемяко.

Напомним, сегодня Олег Кожемяко встретил уже сына Ким Чен Ира – Ким Чен Ына, высшего руководителя КНДР. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Спасибо, Ким: Владивосток застыл в пробках перед приездом лидера КНДР (КАРТА)

Эксклюзивное видео с Ким Чен Ыном, где он пробует каравай

Администрация Приморского края Кожемяко Олег Николаевич социальные сети, соцсети иностранцы

ЗС ПК: В решении проблемных вопросов губернатор может рассчитывать на поддержку парламента

23 апреля, 16:57

Алексей Козицкий: Если в регионе отрезает от цивилизации целые районы, нужна «рука Москвы»

23 апреля, 14:40
eSIM и сеть digital-салонов: новые технологии обслуживания клиентов внедряют в Tele2
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia