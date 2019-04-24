Опубликован расширенный перечень животных, которых запрещено держать дома

В Минприроды решили дополнить "черный список"
Общество 20:05
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Опубликован расширенный список животных, которых теперь нельзя держать дома. В Минприроды решили внести еще несколько животных в ранее опубликованный перечень.

Рабочая группа при министерстве природных ресурсов и экологии добавила в "черный список" пауков, рептилий и мелких хищников.

"В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи", сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Нельзя поселить в квартире, частном доме и на даче также росомах, медоедов, павианов, макак, гиен, мурен, варанов и филинов. "Запрещенкой" будут считаться питоны длинной больше четырех метров и каймановые черепахи, с панцирем более 30 см.

К слову, список неокончательный. В него могут внести и других животных, содержание которых может быть потенциально опасным для их владельцев и соседей.

Ранее уже сообщалось, что под запрет попадают все крупные хищники, весом более 20 кг, "которые могут представлять значительную опасность как для владельцев животных, так и для окружающих". К таким относятся животные из рода медвежьих и кошачьих: это пантеры, львы, тигры, дымчатые леопарды, ирбисы, гепарды, рыси и пумы. В "черном списке" — китообразные, моржи и тюлени, представители хоботных, непарнокопытных и казуарообразных, приматы, а также пингвины, пеликаны, жирафы, дикобразы, журавли и бегемоты.

Кроме того нельзя держать в качестве питомцев опасных пауков и ядовитых змей. К ним относятся, в частности, аспиды, гадюки, винные змеи и бумсланги, скорпионы, каракурты и черные вдовы.

Дикие животные, которых приобрели до 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти, говорится в документе. Однако, владельцы — физические лица обязаны зарегистрировать питомцев. Что же касается спецорганизаций — цирков и зоопарков — они должны регистрировать зверей независимо от даты приобретения.

Ольга Толмачева

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