Георгий Карлов: у муниципалитетов появилось право на выбор подходящей им модели управления

В Госдуме РФ прокомментировали принятые поправки в федеральный закон о местном самоуправлении

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: Пресс-служба

Муниципалитеты смогут организовывать работу по управлению своей территорией, исходя из местной финансовой, географической и инфраструктурной специфики. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. На подпись Президенту РФ отправился законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", сообщает ИА PrimaMedia.

– Принятые поправки позволяют муниципалитетам – городам, районам, городским округам, муниципальным образованиям – осуществлять местное самоуправление исходя из возможностей и потребностей той или иной территории. Появилась возможность создать муниципальный округ, это новое понятие в законе. Образуя муниципальный округ, населённые пункты смогут сократить расходы на местное самоуправление и сформировать единый представительный и административный аппарат. Таким образом, работать будет одноуровневая система управления, – сказал Георгий Карлов.

Муниципальные округа могут быть образованы в результате вхождения в состав территории городского округа сельских территорий и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Возможно объединение сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

В 2003 году из-за несовершенства федерального закона о местном самоуправлении Сахалинская область, состоящая из островов, оказалась в ситуации, когда в регионе могло появиться 158 муниципальных образований, 158 мэров и 158 депутатских собраний, непрерывно съедавших бы колоссальные суммы на содержание и организацию выборов. Но власти Сахалина во главе с вице-губернатором Георгием Карловым, отвечавшим в то время за реформу местного самоуправления в регионе, смогли настоять на праве муниципалитетов организовывать работу по управлению, исходя из специфики территории.

О сути новых поправок в федеральный закон о местном самоуправлении и о новых возможностях для муниципалитетов – читайте в мае в эксклюзивном интервью с Георгием Карловым.