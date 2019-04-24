Россияне поставили новый рекорд по продолжительности жизни

В Минздраве посчитали, сколько в среднем "прибавили" мужчины и женщины
Общество 24 апреля, 22:45
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Минздрав заявил о новом рекорде продолжительности жизни в России — 72,9 года. В ведомстве посчитали, на сколько лет дольше в среднем стали жить мужчины и женщины.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на заседании коллегии ведомства, заявила, что в 2018 году в России продолжительность жизни достигла исторического максимума. По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла на 0,3 года, а у женщин на 0,2 года.

Глава ведомства не уточнила, какова максимальная продолжительность жизни у представителей разных полов, однако она отметила, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет.

К 2030 году, в соответствии с майским указом президента к 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 лет.

Между тем, ранее звучали более оптимистичные цифры. В марте, во время беседы с журналистами, глава Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева по данным за 2018 год, уже заявляла, что продолжительность жизни превысила 73 года. Точную цифру она не называла.

В 2017 году, по данным Минздрава, продолжительность жизни, в среднем, составляла 72,6 года.

Вероника Скворцова в ходе заседания коллегии ведомства озвучила и другие рекордные цифры. Она отметила, что младенческая и материнская смертность достигла исторических минимумов, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

Анна Кольцова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Почему мужчины мрут как мухи": Минздрав выяснил главную причину

Россияне будут получать пенсию дольше

рекорд

Кубанский конькобежец установил мировой рекорд на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити

11 марта, 14:30

Кубанский спортсмен побил национальный рекорд страны в беге на 1500 метров

29 января, 18:00

Попал в книгу рекордов России «прыгучий» кубанский пенсионер

25 января, 07:15
eSIM и сеть digital-салонов: новые технологии обслуживания клиентов внедряют в Tele2
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia