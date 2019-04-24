Россияне поставили новый рекорд по продолжительности жизни

В Минздраве посчитали, сколько в среднем "прибавили" мужчины и женщины

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Минздрав заявил о новом рекорде продолжительности жизни в России — 72,9 года. В ведомстве посчитали, на сколько лет дольше в среднем стали жить мужчины и женщины.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на заседании коллегии ведомства, заявила, что в 2018 году в России продолжительность жизни достигла исторического максимума. По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла на 0,3 года, а у женщин на 0,2 года.

Глава ведомства не уточнила, какова максимальная продолжительность жизни у представителей разных полов, однако она отметила, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет.

К 2030 году, в соответствии с майским указом президента к 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 лет.

Между тем, ранее звучали более оптимистичные цифры. В марте, во время беседы с журналистами, глава Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева по данным за 2018 год, уже заявляла, что продолжительность жизни превысила 73 года. Точную цифру она не называла.

В 2017 году, по данным Минздрава, продолжительность жизни, в среднем, составляла 72,6 года.

Вероника Скворцова в ходе заседания коллегии ведомства озвучила и другие рекордные цифры. Она отметила, что младенческая и материнская смертность достигла исторических минимумов, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

Анна Кольцова