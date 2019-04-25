Еще больше дальневосточников смогут купить льготные авиабилеты – Ростислав Гольдштейн

Потребность в доступных авиабилетах остается весьма высокой

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

В связи с высоким спросом на льготные авиабилеты по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении Правительство дополнительно выделило из резервного фонда более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов. За короткий срок все средства, выделенные ранее авиакомпаниям на субсидированные перевозки, были полностью освоены. Вместе с тем, потребность в доступных билетах остается весьма высокой, сообщает ИА PrimaMedia.

— Для жителей Дальнего Востока возможность приобрести билет на самолет в центральную часть страны по доступной цене – это один из немаловажных факторов, который снижает такой психологический момент, как отрыв ДФО от центральной России, и позитивно влияет на качество жизни в регионе. Благодаря программе дальневосточники стали чаще посещать западную часть страны, в том числе, санатории, курорты, навещать родственников и друзей и так далее, поэтому, конечно, востребованность этой программы очень высока, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что с прошлого года перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготой, дополнился многодетными семьями. Кроме того, продажу билетов по программе сделали круглогодичной.

— Ежегодно программа расширяется во благо жителей Дальнего Востока, ведется мониторинг ее работы, отзывов граждан с тем, чтобы сделать ее максимально полезной для людей. Совершенствование программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток на особом контроле полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, — отметил Ростислав Гольдштейн.

Напомним, воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В текущем году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступали Минвостокразвития России и Минтранс России. С учетом дополнительных средств на программу субсидирования перелётов на Дальний Восток в 2019 году уже выделено почти на 2,4 млрд больше, чем за прошедшиq год.