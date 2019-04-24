Автоэксперты знают, как охладить машину этим летом

Спасти машину от перегрева – один из актуальных вопросов для водителей. Есть три простых способа, как это сделать.
Один из методов, чтобы не дотрагиваться до раскаленного руля машины заключается в том, чтобы завести авто и дать время, чтобы климатическая установка охладила машину, пишет АвтоВзгляд.
Но если ехать надо прямо сейчас, можно применить следующие уловки.
Во-первых, использовать специальные солнцезащитные коврики с блестящей поверхностью, которая отражает тепло. Цена вопроса от 200 до 700 рублей.
Во-вторых, можно повернуть руль на 180 градусов, в результате чего его верхняя (хватовая) часть окажется снизу — в положении менее подверженном нагреванию.
Как только понадобится ехать просто выворачиваете руль в его стандартное положение и можно управлять машиной, держа прохладную половинку руля.
Карина Красилова