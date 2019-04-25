Развенчан главный миф о пользе каши

Популярный завтрак оказался не таким уж и полезным
Общество 00:40

Диетологи назвали каши, польза которых преувеличена. В этот список, по мнению медиков, попали те каши, которые большинство употребляют на завтрак.

Российский диетолог Анна Коробкина считает, что каши на 70-80% состоят из углеводов, которые метаболизируются организмом в глюкозу. А ее усвоение способствует росту сахара в крови, пишет Медикфорум.

Метаболизм у человека замедляется, а жир активнее образуется. Поэтому эксперты уверены, что ни одна из каш не может считаться суперполезной. А тем, кто склонен к полноте и вовсе стоит пересмотреть их количество в рационе.

К таким кашам относится манная. Особенно манка может быть опасной для детей. В ней содержится мукополисахарид, фитин, нарушающий усвоение кальция и витамина D.

В список попали также рисовая и кукурузная каши. По гликемическому индексу они считаются худшими.

Если и употреблять рисовую кашу, то выбирать стоит обработанный рис, например, бурый. Белый или шлифованный рис практически не содержит минералов и витаминов.

"Королевой" завтраков считается овсянка, однако она содержит фитиновую кислоту, которая тормозит всасывание в кишечнике кальция, а также способствует его вымыванию из костей. Диетологи не рекомендуют эту кашу детям и пожилым людям.

Мешает усвоению кальция и гречневая каша. Ежедневно ее употреблять не стоит.

Карина Красилова

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