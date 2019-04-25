Таксофоны сделают бесплатными по всей России

Звонить можно без оплаты на фиксированные телефоны

С 1 июня текущего года россияне смогут звонить с таксофонов на фиксированные телефоны по всей стране бесплатно. Об этом заявил президент "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Звонки будут бесплатные с таксофонов, которые установлены в рамках универсальной услуги связи.

В данный момент подобные таксофоны находятся в небольших населенных пунктах, где не везде есть сотовая связь. Для жителей ряда населенных пунктов это нововведение будет актуальным.

Президент компании отметил, что в прошлом году была отменена плата за местные звонки и трафик вырос в 5 раз.

Осеевский добавил, что таксофоны живы, живут, и еще долго будут жить, пишет ТАСС.

На сегодняшний день в России насчитывается около 150 тысяч универсальных таксофонов.

Карина Красилова