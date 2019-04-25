«Яжематерям» рассказали о самой опасной «игрушке» для маленьких детей

Угроза исходит от самых распространенных предметов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют давать маленьким детям гаджеты. Увлеченность ими приводит к смерти пяти миллионов человек ежегодно. Об этом сообщили специалисты, проанализировав, какое влияние оказывает частое взаимодействие малышей с планшетами, смартфонами и компьютерами.

Главная беда, по мнению ВОЗ, это малая активность населения. Недостаточно активны на сегодняшний день 23% взрослых и 80% подростков.

Главной задачей ВОЗ ставит перед собой – это донести до родителей, что маленьким детям крайне вредно долго сидеть перед монитором компьютера. Но при этом не надо сокращать время провождения ребенка за чтением, пением и настольными играми, которые благоприятно сказываются на умственном развитии.

У детей, которые перед сном пользуются смартфоном повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность.

Карина Красилова