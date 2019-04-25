Кому щи жидкие: бедных в России по по-новому посчитает Росстат

Новая методика расскажет о многомерной бедности

Попрашайничество. Фото: pixabay.com.

Росстат расширяет методику исчисления. Через год ведомство начнет публикацию данных по новым расчетам. При определении числа малоимущих будет использоваться в несколько раз больше факторов, что позволит в дополнение к абсолютной и относительной бедности также получать данные о многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности.

Во многих странах ОЭСР уже произошел переход к индексному измерению бедности. В основе исчисления лежит 14 индикаторов-"доменов", которые позволяют рассчитывать количество лишений, с которыми индивид одновременно сталкивается изо дня в день, например плохие здоровье и условия проживания, отсутствие минимального образования.

По ориентировочным расчетам Росстата, уровень бедности в России составляет 24–25%. К населению с повышенными рисками бедности ИМБ относится жители села, одиночки (особенно пенсионного возраста) и проживающие в крупных семьях (особенно с детьми), незанятые и безработные.

Особо учитывается индекс материальной депривации. Этот показатель отмечает,что из необходимых товаров не может себе позволить россиянин (питание, одежда, жилье). Домохозяйство или индивид считаются депривированными, если они испытывают шесть деприваций из возможных 16.

Высокий уровень депривированности отмечается в сельской местности, в многодетных семьях и в домохозяйствах одиноких пенсионеров, но наличие у пенсионеров работы существенно сокращает этот уровень, пишет "Коммерсант". К примеру бедными можно считать и тех, кто не может позволить себя покупку автомобиля (19,8%). Бедность же в абсолютном определении ближе всего к доле домохозяйств, имеющих долги за ЖКХ (13,8%).

Еще один существенный показатель, когда человек выпадает из экономической и общественной жизни и сферы социальных услуг(индекс социальной исключенности). В нем 18 пунктов. Здесь особо рассматриваются домохозйства с разным количеством детей.

По предварительным данным Росстата, более уязвимы в контексте вышеперечисленных показателей оказываются жители села, члены семей с детьми и пенсионерами.

Вероника Преображенская