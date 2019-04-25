Россияне начали страховать гаджеты и животных

Последний вид страхования специалисты считают очень перспективным
Экономика 08:35

Мировой рынок страхования представляет тысячи страховых продуктов. В России, между тем, их насчитывается менее 200, но их число и разнообразие возрастают.

Как пишет "Российская газета", в последнее время наметилось увеличение спроса на страхование гаджетов и страхование от киберриссков. Второе направление страховщики считают перспективным и надеются, что помимо компаний к нему будут чаще прибегать граждане.

Заметную долю рынка, считают специалисты, должно занять страхование домашних животных и гражданской ответственности их владельцев. Исторически страховали, в основном, сельскохозяйственных животных, теперь появился тренд на страхование цирковых, зоопарковых и домашних животных.

Ранее к страхованию прибегали владельцы породистых и титулованных животных, ныне страхуют домашних любимцев независимо от породы. Стоимость полиса составляет от пяти до восьми тысяч рублей в зависимости от условий страхования и его срока, породы, возраста и других факторов. Главные риски — несчастные случаи, заболевания, гибель в результате пожара или стихийного бедствия, пропажа животного.

За рубежом страхование жизни и здоровья домашних питомцев — давно не новинка. В лидерах — Швеция, там застраховано около 80% домашних животных. Второе место у Великобритании (около 35% застрахованных). А в США, где у 68% населения есть животные, застрахован лишь 1% любимцев.

Страховщики предлагают владельца сразу страховать и гражданскую ответственность, на случай, если животное нанесет вред третьему лицу. При лимите ответственности в 100 тысяч рублей полис будет стоить две тысячи рублей. При максимальном лимите ответственности в 1,5 млн рублей он обойдется в 23 тысячи рублей. В Германии владельцы опасных пород собак должны застраховать свою гражданскую ответственность в обязательном порядке. Сумма страхового покрытия при этом достигает трех млн евро, а ежегодный страховой взнос составляет около 80 евро.

Егор Тараруев

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