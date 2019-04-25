Вот это новость: каждый 10-й россиянин не знает, что зарплату платят дважды в месяц

Самыми неосведомленными в вопросе зарплатных выплат оказались молодежь и работающие пенсионеры
Общество 09:05
Деньги. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Каждый десятый россиянин не знает, что в соответствии с трудовым законодательством РФ зарплата должна выплачиваться дважды в месяц. Об этом сообщается на сайте "Банки .ру", по результатам интернет-опроса, сервисом онлайн-кредитования "Робот Займер".
Участие в опросе приняли участие 5 тысяч клиентов компании, проживающих во всех 85 регионах страны. Специалисты сервиса поинтересовались, известно ли гражданам о том, по закону работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем один раз в 15 дней. Как выяснили аналитики, 10,4% граждан узнали об этом во время данного опроса сервиса. Однако большинство респондентов (89,6%) знакомы с правилами, другое дело-соблюдается ли график работодателем.
Выяснилось, что 20,5% граждан из опрошенных получают зарплату один раз в месяц, еще у 4,9% россиян зарплата приходит с переменной частотой. А у 4,4% респондентов доходы не связаны с выплатами работодателя: они живут на пособия, пенсии либо являются владельцами бизнеса и определяют частоту своего дохода самостоятельно.
Специалисты отметили и положительную тенденцию: 70,3% респондентов получают зарплату дважды. Огорчило другое-среди тех, кто находится в неведении о выплате зарплаты дважды в месяц, в основном молодежь в возрасте до 25 лет и граждане старше 60. Это может означать только одно, эти сотрудники не смогут отстоять права

Вероника Преображенская

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