При этом компания ориентирована не только на местный рынок, но и на экспорт

Инвесторы из Таиланда рассматривают возможность производства курицы в Приморье. Фото: Игорь Новиков

Перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудил врио вице-губернатора Приморского края Александр Костенко с руководством компании "СиПи Фудз" во вторник, 23 апреля. Инвесторы из Таиланда рассматривают возможность производства курицы в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Вице-президент компании "СиПи Фудз Таиланд" Павалит Уа-Аморнванит отметил, что основная цель визита на Дальний Восток – собрать информацию о наиболее перспективных направлениях в области сельского хозяйства.

"Наша компания является одним из крупнейших производителей в мире. Мы наиболее конкурентоспособны в производстве птицы, бройлеров и в свиноводстве. Цель нашего визита – понять, в какую из этих отраслей в Приморском крае можно инвестировать. При этом мы ориентированы не только на местный рынок, но и на экспорт", – сказал он.

По словам Александра Костенко, сейчас рынок птицеводства в Приморье открыт.

"В крае производится только четверть мяса птицы от необходимых объемов", – подчеркнул Александр Костенко.

Также заместитель главы региона предложил партнерам рассмотреть возможность инвестировать в производство сахара и молочное животноводство.