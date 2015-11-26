В Приморье представили нового начальника главного регионального управления Минюста

До этого Виктор Храбров несколько лет возглавлял Управление в Новосибирске
Политика 09:54
Виктор Храбров. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Новым начальником главного регионального управления Минюста стал Виктор Храбров, который несколько лет подряд возглавлял Управление в Новосибирске. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко представил нового руководителя депутатам Законодательного Собрания, главам муниципалитетов, федеральных и региональных ведомств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Управление Минюста одним из первых переехало во Владивосток. Ведомство всегда активно взаимодействует с органами исполнительной власти по всем вопросам, работа выстроена эффективно", – отметил Олег Кожемяко.

По словам Министра юстиции РФ Александра Коновалова, новый руководитель регионального Управления Минюста имеет большой опыт работы и является одним из самых опытных сотрудников.

"Несколько лет Виктор Храбров возглавлял Управление в Новосибирске. Сейчас во Владивостоке мы создаем сильное региональное Управление, которому потребуется опытный руководитель. Приморье – очень перспективный и динамично развивающийся регион, мы готовы продолжить наше сотрудничество", – сообщил он.

"Перед нами стоят серьезные задачи по развитию региона. Уверен, что совместными усилиями у нас получится добиться положительных результатов", – подчеркнул губернатор.

Справка: ХРАБРОВ Виктор окончил высшую следственную школу МВД СССР в Волгограде по специальности "Правоведение" (квалификация "юрист"). С 1999 года занимал должность главного судебного пристава Новгородской области, начальника Управления Минюста РФ Новгородской области и начальника главного управления Новосибирской области.

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