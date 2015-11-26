Всоревнованиях участвовало восемь сильнейших хоккейных дружин из двух государств – России и Белоруссии

Юные хоккеисты владивостокского "Полюса" одержали победу на международном турнире. Фото: спортивный клуб "Полюс"

Команда "Полюс 2006", выступившая на международном юношеском турнире "Россия – Беларусь", вернулась во Владивосток с победой. Право принять участие в этих соревнованиях подопечные тренера Андрея Шутова получили, выиграв во всероссийском турнире "Золотая шайба", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, в соревнованиях участвовало восемь сильнейших хоккейных дружин из двух государств – России и Белоруссии, по четыре от каждой страны.

Обыграв своих соперников по подгруппе – команды "Дмитров" со счетом 6:3, "Принеманских ястребов" (8:0) и "Шахтер" (15:2), юные хоккеисты "Полюса" в финальном матче встретились с победителем второй подгруппы – "Ягуаром" из Республики Татарстан. В финальном матче приморцы одержали уверенную победу – 4:2.

По словам руководителя спортивного клуба "Полюс" Константина Обновленного, поездка ребят на турнир в Подмосковье стала возможной при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а также департамента физической культуры и спорта.

Отметим, победа на престижном международном турнире – это уже третий крупный успех воспитанников спортивного клуба "Полюс" в сезоне 2018-2019 годов.

После недельного перерыва хоккеисты "Полюс 2006" примут участие в юношеском турнире в подмосковном Подольске, где их соперниками будут очень сильные и отлично подготовленные команды – "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "Витязь" (Подольск), "Сибирь" (Новосибирск) и другие коллективы, представляющие спортивные школы хоккейных клубов КХЛ.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина. В Приморском крае работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".