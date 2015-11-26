Синоптики рассказали о погоде в Приморье на Пасху

Специалисты дали дельный совет для тех, кто планирует провести время на природе

Близится праздник Светлой Пасхи. Фото: pixabay.com

Жителей Приморского края ожидают два выходных дня, в течение которых гребень антициклона над Приморским краем обеспечит хорошую, спокойную погоду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В ночные часы воздух выхолодится до -2...-9 °C, на побережье теплее, -1...+5 °C. Днем в субботу воздух будет хорошо прогреваться, +13...+20 °C.

В Светлое Христово Воскресенье погоду в Приморье будет по-прежнему определять антициклон, но его ядро сместится в Японское море. Днем в континентальных районах тепло и солнечно. Фон максимальных температур будет немного выше, чем в субботу. А на побережье будет выноситься морской воздух, поэтому здесь прохладнее. Совет для тех, кто хочет провести выходной на природе: выбирайте место отдыха по принципу чем дальше от моря, тем теплее.

Во Владивостоке в ближайшие выходные погода без осадков. Минимальная температура +3...+6 °C. Днем в субботу тепло, +15...+17 °C. В воскресенье с моря повеет прохладой, день ожидается прохладнее субботы на 3 – 5 градусов.