Глаз да глаз - число видеокамер на дорогах удвоится

К 2024 году их будет больше 19 тысяч штук

Количество камер фото— и видеофиксации на дорогах России до 2024 года удвоится и достигнет 19 тысяч штук, сообщает агентство "Автостат", ссылаясь на зампреда правительства Максима Акимова.

По словам чиновника, увеличение количества камер является "серьезным ресурсом на пути к снижению числа ДТП". Причем, речь главным образом идет не столько о наказании лихачей, сколько о профилактике нарушений.

Выступая на конференции "Безопасная дорога" Акимов заявил, что автомобилистам будет предоставлен доступ к данным о местонахождении камер. В настоящее время через сервисы Яндекс можно узнать лишь о расположении стационарных комплексов. Данные планируется открыть до конца текущего года.

До конца года будет разработана и система, раскрывающая данные о местах концентрации ДТП и зонах проведения дорожных работ. На основании обращений граждан, ответов на запросы в органы власти и ГИБДД будет составлена карта страны с 1000 опасных мест — по 10-20 очагов в каждом регионе.

Егор Тараруев