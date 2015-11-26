Московский кредитный банк выступил организатором размещения выпуска облигаций ГК «Автодор»

Общая номинальная стоимостью облигаций - 10 млрд рублей

Бизнес. Фото: https://pixabay.com

Московский кредитный банк выступили организатором размещения выпуска облигаций ГК "Автодор" общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 26 апреля 2019 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКБ.

18 апреля 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ГК "Автодор" BBB-/АА(RU)/ruАА+ (Fitch/АКРА/Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и погашением через 2 года. По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8,70% годовых.

За четыре неполных месяца банк разместил облигаций на сумму свыше 180 млрд рублей, в том числе таких эмитентов, как АО "Роснано", ФГУП "Почта России", НК "Роснефть", ПАО" КамАЗ", ПАО "АФК Система".

Справка: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-8 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии газеты "Коммерсантъ". Надежность и устойчивость банка подтверждается рейтингами ведущих международных и российских агентств: "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody"s; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от "Эксперт РА". Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на московской бирже, а с июня 2016 года акции МКБ (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 18%.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/.