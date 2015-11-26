Локомотив смял легковушку Toyota Vitz в Приморье

Зажатую в покореженном авто женщину пришлось доставать спасателям
Происшествия 10:22
ДТП локомотива с легковушкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Локомотив столкнулся с легковым автомобилем Toyota Vitz на железнодорожном переезде в районе улицы Волочаевская в Артеме. Пострадавшую женщину пришлось доставать из искореженной машины при помощи гидравлического инструмента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ДТП произошло 24 апреля в 22.10. После того, как пострадавшую 1962 года рождения вытащили из салона авто, ее сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи.

Железнодорожное полотно в результате аварии повреждено не было. На движение железнодорожного транспорта происшествие не повлияло. Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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