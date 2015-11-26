Трех лисят нашли на острове Русском: двое из них мертвы, одного отвезли в Сафари-парк

Выжившую лисичку обследовали, ее жизни ничего не угрожает (ВИДЕО)
Общество 11:02

Трех лисят нашли на острове Русском во Владивостоке на прошлой неделе. Двое из них, к сожалению, погибли, а единственного выжившего отдали в Приморский Сафари-парк, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт учреждения.

Лисенок прошел ряд обследований в ветеринарных клиниках Владивостока. Были взяты все необходимые анализы, а так же сделано УЗИ.

"19 апреля малыша передали в Приморский Сафари-парк. Это самка. Чувствует себя хорошо. Предлагаем читателям выбрать имя для лисички", — говорится в сообщении.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Зимние красавицы: лисички отрастили новые шубки и выходят к людям красоваться за еду

Во Владивостоке неизвестные украли лисят, живших возле океанариума на Русском

Послушные дети и разговоры на своем языке: как живут лисички на Русском острове в Приморье

животные дикие

Барсукам и котам устроили медосмотр в Приморье

16 апреля, 14:30

Собака напала на ребенка на территории детского сада в Приморье

12 апреля, 18:40
Безумные скидки в "Билайн" на смартфоны
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia