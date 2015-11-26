Трех лисят нашли на острове Русском: двое из них мертвы, одного отвезли в Сафари-парк

Выжившую лисичку обследовали, ее жизни ничего не угрожает (ВИДЕО)

Трех лисят нашли на острове Русском во Владивостоке на прошлой неделе. Двое из них, к сожалению, погибли, а единственного выжившего отдали в Приморский Сафари-парк, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт учреждения.

Лисенок прошел ряд обследований в ветеринарных клиниках Владивостока. Были взяты все необходимые анализы, а так же сделано УЗИ.

"19 апреля малыша передали в Приморский Сафари-парк. Это самка. Чувствует себя хорошо. Предлагаем читателям выбрать имя для лисички", — говорится в сообщении.