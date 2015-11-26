3,7 млн российских школьников прошли обучение по основам искусственного интеллекта

В число финалистов вошли дальневосточники – ребята из Благовещенска и Находки

Победители. Фото: https://www.ai-academy.ru/

Финальное мероприятие просветительского проекта благотворительного фонда "Вклад в будущее", реализуемого при поддержке Сбербанка — хакатон по машинному обучению "Академии искусственного интеллекта" для школьников, прошло в Москве. Призовой фонд в размере 1 млн рублей разделили между собой 10 финалистов. При этом все они представляют разные регионы России, в десятке лучших не оказалось ни одного школьника из московского региона, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Участниками хакатона стали учащиеся 7–11-х классов со всех регионов России (от Калининграда до Находки), успешно прошедшие соревнование (первый этап) на сайте академии. Всего в финале приняли участие 100 школьников, 42 из них — во второй раз, в их числе и победитель прошлого года — Александр Мамаев из Челябинска. Самому юному финалисту — 13 лет, самому старшему — 18. В число финалистов вошли и дальневосточники – ребята из Благовещенска и Находки.

В рамках хакатона школьникам предлагалось построить алгоритм, который сможет определить опытность игрока в популярной компьютерной игре Dota2 (12+) по статистике матчей. 10 участников награждены по итогам финала сертификатами на мечту номиналом 100 тысяч рублей. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.

Первое место занял Артем Михеев из Сосновоборска, Красноярский край (гимназия №1), второе место — Денис Воркожоков из Калининграда (МАОУ ШИЛИ), третье — у Романа Потемина из Новосибирска (МАОУ "Лицей №176"). В десятке сильнейших есть одна девушка — Полина Воробьева из Санкт-Петербурга (гимназия №52). В прошлом году Полина также получила приз в номинации среди лучших участниц хакатона. Всего в финале-2019 участвовали 11 девочек, а в 2018 году их было восемь.

"Искусственный интеллект — это новая реальность и компетенции, связанные с ним, обязательны для специалистов будущего. Благодаря проектам "Урок цифры" и "Академия искусственного интеллекта" с основами ИИ познакомились 3,7 млн школьников по всей России. Сбербанк будет и дальше развивать эти проекты, чтобы как можно больше учащихся получили возможность изучать это сверхактуальное направление", — прокомментировал президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Мероприятия академии проходили с 12 марта этого года. В онлайн-этапе приняли участие 2438 человек из 84 регионов России и 12 стран: Китая, США, Франции, Киргизии, Казахстана, Республики Беларусь, Финляндии, Украины, Латвии, Эстонии, Чехии, Грузии.

"Ценность и значение технологий всегда были достаточно высокими, но в последнее время эта ценность стала просто исключительной. Чем бы вы ни занимались в вашей жизни — дизайном, съёмками кино, запуском космических кораблей, банковским бизнесом — чем угодно, — вам всегда пригодятся ваши знания и ваша квалификация в области искусственного интеллекта", — добавил Герман Греф.

Эксперты, принимающие участие в проекте, работают в сфере искусственного интеллекта, все материалы (онлайн-уроки, задачи и соревнования) специально подготовлены в интересном, понятном для детей формате. Помимо этого, материалы академии рассчитаны и на учителей: любой преподаватель на их основе может провести урок в своем классе. Все необходимые для проведения уроков материалы размещены и доступны учителям для скачивания на сайте проекта (www.ai-academy.ru). Школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии вводных уроков (12+) и пройти онлайн-тренажеры (12+) по основам AI. Для тех, кто захочет продвинуться дальше, размещены учебные задачи.