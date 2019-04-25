Россиянам облегчат выход из мобильного рабства

Пока избавиться от оков мобильного рабства смогли только 200 тысяч человек из 400 тысяч пожелавших

Смартфон. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сократить сроки предоставления услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (Mobile Number Portability, MNP), предложил руководитель Россвязи Олег Духовницкий. Для активизации процесса потребуется изменить норативно-правовую базу.

Сейчас операторы обязаны менять номер гражданам за восемь дней, юрлицам — за 29 дней. По желанию абонента срок могут увеличить до 180 дней. Насколько предлагают сократить сроки "перехода" от одного оператора к другому пока не уточняется.

Как пояснил замруководителя Россвязи Роман Шередин РИА Новости, сократить сроки переноса номера и юридических, и физических лиц за счет определенных процедур. При этом необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу.

Сокращение сроков перехода поможет увеличить количество россиян, которые воспользуются данной услугой, сообщает "Коммерсант".

По данным Россвязи, желание перейти к другому оператору, оставив при этом номер телефона, изъявили более 400 тысяч человек. Успешно избавилась от оков мобильного рабства, однако, лишь половина из них (259 939 человек).

В теории процесс прост: клиент приходит в офис оператора, абонентом которого планирует стать, пишет заявление, заключает договор. Если это физическое лицо, то через 8 дней номер перейдет другому оператору, но останется прежним.

На деле сменить оператора с первого раза удается не всем. Причин может быть несколько. Во-первых, если SIM-карта была оформлена на друзей или родственников. Заявление на перенос номера может подать только человек, на которого оформлен конкретный номер. В случае если это делает другой человек — необходима нотариально заверенная доверенность на представителя.

Жанна Оболенская