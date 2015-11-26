Yota запустила рекламную кампанию #наyota

Клиенты могут честно рассказать о том, почему они пользуются услугами оператора

Отзывы. Фото: предоставлено компанией Yota

Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам честно рассказать о том, почему они пользуются их услугами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании Yota.

Всё, что нужно клиенту – выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во "ВКонтакте". Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во "ВКонтакте" и в Instagram.

"Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даём слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин", — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года.



Отзывы. Фото: предоставлено компанией Yota

Состав творческой группы:

Yota

Виталий Урезченко — Директор по маркетингу

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Анастасия Тетерина, Алина Репкина — Медиа менеджеры

Анна Чернышева – Диджитал-менеджер

Даниил Эскин — Специалист по маркетингу

Friends Moscow

Денис Елисеев — Креативный директор

Александр Попков — Старший стратег

Андрей Попов — Старший копирайтер

Дмитрий Масейкин — Старший арт-директор

Анастасия Алексеева — Старший аккаунт-менеджер

Кирилл Нечеса — Диджитал-продюсер