Yota запустила рекламную кампанию #наyota

Клиенты могут честно рассказать о том, почему они пользуются услугами оператора
Общество 12:21
Отзывы. Фото: предоставлено компанией Yota

Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам честно рассказать о том, почему они пользуются их услугами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании Yota.

Всё, что нужно клиенту – выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во "ВКонтакте". Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во "ВКонтакте" и в Instagram.

"Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даём слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин", — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года.

Отзывы

Отзывы. Фото: предоставлено компанией Yota

Состав творческой группы:

Yota

Виталий Урезченко — Директор по маркетингу

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Анастасия Тетерина, Алина Репкина — Медиа менеджеры

Анна Чернышева – Диджитал-менеджер

Даниил Эскин — Специалист по маркетингу

Friends Moscow

Денис Елисеев — Креативный директор

Александр Попков — Старший стратег

Андрей Попов — Старший копирайтер

Дмитрий Масейкин — Старший арт-директор

Анастасия Алексеева — Старший аккаунт-менеджер

Кирилл Нечеса — Диджитал-продюсер

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