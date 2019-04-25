Мясники хотят запретить россиянам привозить себе хамон и пармезан из-за границы

Они считают, что граждане могут завезти в страну опасные вирусы

Ввести запрет на ввоз из-за рубежа частными лицами мясной и молочной продукции для личного пользования предложила Национальная мясная ассоциация.

В своем обращении к вице-премьеру Алексею Гордееву российские мясники просят усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение, по информации "Ведомостей", может быть сделано для молочных смесей для детей и детского питания.

Инициаторы запрета говорят о том, что растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за границы. Одним из каналов проникновения вирусов является антропогенный, когда болезнь привозят путешественники.

В 2018 году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти пять тысяч очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 – на Румынию, более 600 – на Латвию. В этом году уже зарегистрировано почти две тысячи очагов. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

Для человека вирус африканской чумы свиней (АЧС) не опасен, но он может распространяться контактным путем и через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху и дикими животными.

Молочная продукция тоже может быть опасна. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию. Для молочной продукции эта проблема преувеличена – 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, говорят эксперты. Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, считают они.

Егор Тараруев